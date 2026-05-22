Il commissario tecnico della nazionale inglese ha annunciato i nomi dei 26 giocatori scelti per partecipare ai Mondiali 2026, che si terranno dal 11 giugno al 19 luglio nei tre paesi del Nord America. La presentazione è avvenuta attraverso un video in cui sono stati accompagnati dalle note di una storica band britannica. La lista comprende i calciatori convocati per rappresentare l’Inghilterra durante la competizione internazionale.

Il ct dell’ Inghilterra Thomas Tuchel ha svelato i 26 convocati per i Mondiali 2026, in programma dal’11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. L’annuncio del tecnico tedesco è stato seguito da un video emozionante che, sulle note del successo dei Beatles “Come Togheter”, svela i nomi dei calciatori che prenderanno parte alla spedizione nelle Americhe. La nazionale dei “Tre Leoni” è stata inserita nel gruppo L e farà il suo debutto il 17 giugno contro la Croazia prima di affrontare Ghana e Panama. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da England football team (@england) I convocati dell’Inghilterra. Portieri. Dean Henderson (Crystal Palace). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, i convocati dell’Inghilterra: il video annuncio sulle note dei Beatles

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England's GREAT World Cup SQUAD ANNOUNCEMENT video ft. The Beatles' Come Together

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