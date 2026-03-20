Convocati Turchia la decisione su Yildiz | Montella ha annunciato la lista dei convocati per i play-off dei Mondiali Le ultime sul giocatore della Juve

Il tecnico ha annunciato la lista dei convocati per i play-off dei Mondiali, includendo tra i selezionati il giocatore della Juventus. La decisione su Yildiz sarà presa in vista delle partite che si disputeranno la prossima settimana. La lista è stata comunicata ufficialmente e comprende i nomi scelti per le sfide imminenti. La convocazione del giocatore è tra le novità di questa selezione.

Convocati Turchia, presente Yildiz nella lista di Montella per i play-off in programma settimana prossima. Una sfida da non sbagliare per andare al Mondiale. Il cammino verso la prossima Coppa del Mondo entra nella sua fase più delicata e la tensione in casa nazionale turca è altissima. C’è grande attesa per il verdetto del campo e, finalmente, i dubbi sono stati sciolti: il CT Vincenzo Montella ha reso nota la lista dei giocatori della Turchia chiamati a preparare l’incontro di playoff di qualificazione al Mondiale contro la Romania, in programma il 26 marzo. Si tratta di un appuntamento da “dentro o fuori” che deciderà il destino di una nazione intera, pronta a sostenere i propri beniamini in una delle trasferte più insidiose degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Turchia, la decisione su Yildiz: Montella ha annunciato la lista dei convocati per i play-off dei Mondiali. Le ultime sul giocatore della Juve Articoli correlati Juve, la lista dei convocati per il Lecce: recuperati Conceicao, Pinsoglio e Cabal. Le ultime su Milik – FOTOLa Juventus si prepara alla sfida contro il Lecce all’Allianz Stadium con alcune novità importanti nella lista dei convocati diffusa da Luciano... Convocati Juve per il Galatasaray: la decisione su Thuram. Si ferma David, la lista ufficiale per i play-off di Champions LeagueVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...