Uno squalo leopardo dell’Acquario di Rio ha ‘predetto’ che la nazionale del Brasile vincerà contro il Marocco, all’esordio dei Mondiali 2026 nella prima partita del Gruppo C al MetLife Stadium nel New Jersey il 13 giugno. Seguendo le orme di Paul il polpo, la femmina di squalo di nome Ritinha avrà il compito di pronosticare i risultati della Seleção durante il torneo che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. L’amministratore delegato dell’Acquario di Rio, Marcelo Szpilman, ha auspicato che l’attenzione positiva possa contribuire a mettere in evidenza la necessità di preservare le specie di squali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, lo squalo Ritinha 'profetizza' la vittoria del Brasile contro il Marocco

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