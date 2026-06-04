Mondiali 2026 lo squalo Ritinha ' profetizza' la vittoria del Brasile contro il Marocco

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un squalo leopardo dell’acquario di Rio ha previsto che il Brasile vincerà contro il Marocco nella partita d’esordio dei Mondiali 2026, prevista al MetLife Stadium nel New Jersey il 13 giugno. La predizione si basa su un comportamento osservato durante un’analisi degli animali, senza alcun collegamento diretto con eventi sportivi. La partita si inserisce nel Gruppo C della fase a gironi del torneo.

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Uno squalo leopardo dell’Acquario di Rio ha ‘predetto’ che la nazionale del Brasile vincerà contro il Marocco, all’esordio dei Mondiali 2026 nella prima partita del Gruppo C al MetLife Stadium nel New Jersey il 13 giugno. Seguendo le orme di Paul il polpo, la femmina di squalo di nome Ritinha avrà il compito di pronosticare i risultati della Seleção durante il torneo che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti. L’amministratore delegato dell’Acquario di Rio, Marcelo Szpilman, ha auspicato che l’attenzione positiva possa contribuire a mettere in evidenza la necessità di preservare le specie di squali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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