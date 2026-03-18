Coppa d’Africa non è ancora finita? Il Senegal annuncia un contro-ricorso dopo la vittoria a tavolino del Marocco! Le ultimissime

La Coppa d’Africa continua a riservare sorprese: il Senegal ha annunciato un contro-ricorso dopo la decisione di assegnare una vittoria a tavolino al Marocco. La disputa riguarda alcuni aspetti regolamentari della partita e si attende una risposta ufficiale da parte degli organizzatori. La situazione rimane aperta mentre le due federazioni si confrontano sulle procedure da seguire.

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