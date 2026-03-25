Coppa d’Africa il Senegal ricorre al TAS contro la vittoria a tavolino del Marocco | ora è ufficiale si apre un nuovo capitolo
Il Senegal ha presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport in merito alla decisione di assegnare una vittoria a tavolino al Marocco nella partita di Coppa d’Africa. La disputa riguarda il risultato di 3-0 e apre una nuova fase nel procedimento legale tra le due nazionali. La questione giudiziaria si inserisce nel contesto dell’edizione 2026 del torneo, che continua a suscitare discussioni.
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