Mondiali di calcio | ecco le rigide regole sulle borse negli stadi

In vista dei prossimi Mondiali di calcio, sono state introdotte regole più severe riguardo agli oggetti consentiti negli stadi. Oltre alle borse non trasparenti, sono vietati altri oggetti personali come fumogeni e petardi. Le nuove restrizioni prevedono anche limiti sui dispositivi acustici e sul rumore prodotto dai tifosi, con l’obiettivo di mantenere l’ordine e la sicurezza durante le partite. Queste norme sono state comunicate alle autorità e ai soggetti coinvolti nell’organizzazione.

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? Domande chiave Quali oggetti personali saranno vietati oltre alle borse non trasparenti?. Come influiranno i nuovi limiti sul rumore sulle coreografie dei tifosi?. Chi avrà il potere decisionale finale durante i controlli agli ingressi?. Cosa rischiano i supporteri che portano strumenti musicali o bandiere?.? In Breve Borse ammesse max 30x30x15 cm o portafogli piccoli fino a 11×16,5 cm.. Strumenti musicali vietati se superano i 12x12x12 cm senza controllo speciale.. Striscion e bandiere ammessi solo se sotto i 2 metri per 1,5 metri.. Regole applicate in Canada, Stati Uniti e Messico dal 11 giugno al 19 luglio.. Manca meno di un mese all’inizio del Mondiale di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico, previsto tra l’11 giugno e il 19 luglio, quando la FIFA presenterà ai tifosi le rigide linee guida per l’accesso agli stadi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali di calcio: ecco le rigide regole sulle borse negli stadi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Leggi anche: I Mondiali di calcio arrivano negli Stati Uniti, ecco come goderseli al meglio Achille Lauro, nel 2027 il tour negli stadi: ecco le date dei concertiDopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer... Temi più discussi: Manca un mese ai Mondiali di calcio: dagli orari delle partite al costo dei biglietti, ecco cinque cose da sapere; Mondiali di calcio: ecco l'album delle figurine Panini; L'Iran pone le condizioni per partecipare ai Mondiali 2026: ecco quali; Chiari va ai Mondiali di calcio: ecco lo spot girato a Villa Mazzotti con le star del calcio. #R101News: la canzone dei Mondiali 2026 di calcio è di #Shakira e uscirà il 14 maggio x.com Curiosità Mondiali: Pak Doo-ik, il dentista che eliminò l’ItaliaCuriosità Mondiali di calcio: dal cane Pickles che ritrovò la Coppa rubata al Maracanazo, dalla Mano de Dios di Maradona ai record di Klose e Just Fontaine. ilnapolista.it Tutte le squadre dei prossimi Mondiali di calcioTra stanotte e stamattina si sono infine concluse tutte le partite di qualificazione per i prossimi Mondiali maschili di calcio, che si giocheranno dall’11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e St ... ilpost.it