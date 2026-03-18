È morto Paul Ehrlich | di lui butterei via le profezie sbagliate ma tenendo le domande giuste

È morto Paul Ehrlich, autore del libro The Population Bomb, considerato uno dei testi più discussi dell’ambientalismo contemporaneo. Ehrlich è noto per aver scritto un’opera che ha suscitato molte reazioni e dibattiti nel mondo ambientalista. La sua morte segna la fine di una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel settore.

È morto Paul Ehrlich, autore di The Population Bomb, uno dei libri più influenti e più contestati dell’ambientalismo moderno. Aveva 93 anni. Come sempre accade con figure così divisive, le reazioni si sono subito polarizzate: da un lato i necrologi celebrativi, dall’altro la soddisfazione di chi ricorda che “non ne ha azzeccata una”. Partiamo da qui, senza difese d’ufficio. Ehrlich fece previsioni che non si sono avverate. Negli anni ’60 e ’70 parlava di carestie imminenti e diffuse, di collassi legati alla crescita della popolazione. Non è successo. La produzione agricola è aumentata, la disponibilità di cibo è cresciuta e le grandi carestie globali previste non si sono verificate, anche grazie ai progressi della cosiddetta rivoluzione verde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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