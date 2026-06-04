Mondiali 2026 la Nazionale degli esclusi | da Camavinga a Palmer la top11 dei calciatori non convocati dai ct

Durante i Mondiali del 2026, 26 calciatori non sono stati convocati dai rispettivi allenatori. La lista include giocatori come Camavinga e Palmer, tra gli esclusi. In totale, sono 48 le nazionali partecipanti e 1.248 i convocati complessivi. La competizione sarà la più grande di sempre, con un numero record di squadre e atleti coinvolti. Nessuna delle scelte dei tecnici ha incluso questi 26 calciatori.

Ventisei calciatori per 48 nazionali. Un totale di 1.248 convocati. Sarà il Mondiale più grande di sempre. Eppure c’è chi che non ha convinto e non è riuscito a rientrare tra le scelte dei commissari tecnici. Ecco quindi la « nazionale degli esclusi », quelli che guarderanno le partite dal divano (insieme agli italiani): un 11 titolare, coerente nelle posizioni in campo e con alcune riserve per ogni ruolo. Se fosse la 49esima squadra, potrebbe essere una vera rivelazione nella caccia all’Argentina campione in carica che inizierà con Messico-Sudafrica il prossimo 11 giugno. Ci sono campioni ed esclusioni eccellenti, tanto da aver fatto storcere il naso a molti appassionati e addetti ai lavori: non vengono considerati gli infortunati, che rientrano in una categoria a parte. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Nazionale degli esclusi di Gattuso: da Berardi a Zaniolo, potrebbe giocarsela con i convocati

Convocati Italia playoff Mondiali, la lista ufficiale di Gattuso: sorpresa Palestra, torna Chiesa! Chi sono gli esclusi del ct azzurroIl commissario tecnico ha annunciato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la partita di playoff contro l’Irlanda del Nord.

Temi più discussi: Tutti i giocatori convocati dalle 48 nazionali ai Mondiali; Mondiali, tutti i giocatori convocati: le rose delle 48 nazionali; Italia, i convocati per le amichevoli: chi sono i nuovi giocatori della nazionale · Calcio; Le sei maglie del Mondiale 2026 che meritano già un posto in un museo.

MONDIALI 2026 - La Nazionale Argentina è arrivata negli Usa, l'omaggio a Messi sulla coda dell'aereo ift.tt/pWZPnMD x.com

Modric è stato convocato nella squadra della Nazionale di Croazia per la Coppa del Mondo 2026 reddit

Iran, per ora niente Mondiali: la Nazionale vola in Messico ma non ha i visti per entrare negli UsaLa nazionale iraniana può raggiungere Tijuana ma non può entrare negli Usa: il futuro al Mondiale 2026 è ancora incerto. La situazione ... ilfattoquotidiano.it

Perché l'Italia non partecipa ai Mondiali 2026? Fuori per la terza volta consecutivaLa Nazionale azzurra non è presente alla Coppa del Mondo centro-nord americana, risultando nuovamente fuori dopo i Mondiali del 2018 e del 2022. goal.com