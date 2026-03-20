Il commissario tecnico ha annunciato la lista ufficiale dei calciatori convocati per la partita di playoff contro l’Irlanda del Nord. Tra le novità, torna in nazionale Chiesa, mentre tra gli esclusi ci sono alcuni giocatori che avevano partecipato alle ultime selezioni. La rosa comprende un totale di dodici elementi, con alcune sorprese tra i nomi scelti. La partita si avvicina e l’attesa cresce.

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© Calcionews24.com - Convocati Italia playoff Mondiali, la lista ufficiale di Gattuso: sorpresa Palestra, torna Chiesa! Chi sono gli esclusi del ct azzurro

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