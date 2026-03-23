La Nazionale degli esclusi di Gattuso | da Berardi a Zaniolo potrebbe giocarsela con i convocati

Rino Gattuso ha lasciato a casa più di un calciatore che avrebbe potuto fare comodo all'Italia nel playoff per andare ai Mondiali. Ecco la Nazionale 'alternativa' degli esclusi: potrebbe dire la sua contro i convocati e anche contro l'Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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