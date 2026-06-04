I Mondiali FIFA 2026 si svolgeranno quest’estate, con 48 nazionali coinvolte e 104 partite tra fase a gironi e finale, ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Per la prima volta, sarà possibile seguire le partite in modo gratuito via satellite senza abbonamento. La trasmissione sarà disponibile su canali pubblici e in chiaro, offrendo l’opportunità di vedere l’intera competizione senza costi aggiuntivi. La copertura coinvolgerà diverse piattaforme televisive e digitali accessibili a tutti.

Quest’estate abbiamo un appuntamento speciale: i Mondiali FIFA 2026, in un’edizione storica. Per la prima volta, la competizione coinvolgerà 48 Nazionali, sarà ospitata da tre Paesi: Canada, Messico e Stati Uniti, e comprenderà 104 partite complessive, dalla fase a gironi fino alla finale. Un evento globale, lungo e ricco di appuntamenti, che anche in Italia potrà essere seguito attraverso diverse modalità di visione. Accanto all’offerta pay, ci sarà infatti anche la copertura in chiaro della Rai, che trasmetterà una selezione di 35 partite. Una notizia importante per chi vuole seguire il grande calcio internazionale senza sottoscrivere un abbonamento e senza dipendere necessariamente dallo streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Mondiali 2026: come vederli gratis via satellite senza abbonamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026 Il torneo più grande di sempre su Rai

Notizie e thread social correlati

I canali Eurosport tornano su Sky, ma per vederli servirà un abbonamento a Discovery+I canali Eurosport sono tornati su Sky, ma per poterli guardare sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Discovery+.

I canali di Eurosport tornano su Sky, ma servirà un abbonamento extra per vederliI canali di Eurosport sono tornati su Sky, ma per poterli guardare sarà necessario sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo.

Temi più discussi: Dove vedere i Mondiali 2026 in TV, in streaming e in chiaro; Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio; Abbonamenti DAZN: dove vedere i Mondiali 2026 e altri sport; Il calendario dei Mondiali: le date e gli orari di tutte le partite.

Mondiali 2026, dove vederli in tv (Rai o Dazn): le 35 partite in chiaro, date, orari e calendario. La guida completaL'attesa è finita. I Mondiali di calcio 2026 sono prossimi a iniziare. La prima edizione a 48 squadre, dislocata su tre sedi (Messico, Usa ... msn.com

Mondiali 2026, dove vederli in tv (Rai o Dazn): le 35 partite in chiaro, date, orario e calendario. La guida completaL'attesa è finita. I Mondiali di calcio 2026 sono prossimi a iniziare. La prima edizione a 48 squadre, dislocata su tre sedi (Messico, Usa ... msn.com