I canali Eurosport tornano su Sky ma per vederli servirà un abbonamento a Discovery+

I canali Eurosport sono tornati su Sky, ma per poterli guardare sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Discovery+. Gli abbonati Sky potranno così accedere nuovamente ai contenuti di Warner Bros. Discovery attraverso questa piattaforma. La ripresa della trasmissione dei canali Eurosport su Sky avviene dopo un periodo di assenza, che ha richiesto agli utenti di utilizzare Discovery+ per seguire le trasmissioni.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità nuovamente di vedere una serie di canale di Warner Bros. Discovery. Ma per seguire anche Eurosport servirà un abbonamento apposito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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