I canali di Eurosport tornano su Sky ma servirà un abbonamento extra per vederli

I canali di Eurosport sono tornati su Sky, ma per poterli guardare sarà necessario sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo. Questa decisione si inserisce in un mercato televisivo in continua evoluzione, dove le offerte dei broadcaster vengono aggiornate e modificate per rispondere alle esigenze degli utenti. La presenza dei canali sportivi di Eurosport su questa piattaforma era stata temporaneamente sospesa, ora ripristinata con questa novità.

Il mercato televisivo è sempre in movimento e alla ricerca di quelle che possono rappresentare le proposte migliori da poter offrire agli utenti. Rientra in quest’ottica l’annuncio dell’accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery. Dal prossimo 14 maggio i canali di Eurosport tornano sulla piattaforma Sky, ma servirà un abbonamento extra per vederli. L’accordo prevede che i canali in chiaro di Warner Bros. Discovery torneranno sulla piattaforma della pay tv, così come l’app Discovery Plus. Sarà inoltre disponibile un’ampia selezione dei film Warner Bros che sarà inserita nell’offerta cinema di Sky e NOW. Dal 14 maggio l’app Discovery Plus tornerà quindi su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.🔗 Leggi su Oasport.it

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