Monaco i segreti della pista | 78 giri tra muretti e guard rail

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio di Monaco si è disputato con 78 giri tra muretti e guard rail. La gara si svolge sulla tradizionale pista cittadina, nota per le sue caratteristiche strette e tortuose. La competizione ha visto vari passaggi di monoposto lungo il circuito, con sorpassi e incidenti che hanno coinvolto diversi piloti. La gara si è conclusa con un risultato che ha modificato la classifica generale del campionato. La prossima tappa del Mondiale si terrà in un altro circuito europeo.

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Il Mondiale di Formula 1 torna in Europa per restarci fino a settembre inoltrato. Lo fa con il GP Monaco che torna a disputarsi a giugno a distanza di 23 anni dall’ultima volta: nel 2003 però si gareggiò il primo del mese mentre questa è la prima volta che la gara nel Principato si disputerà dopo il 3 giugno, data che fu teatro dei GP del 1962, 1973 e 1984. Secondo gli ingegneri del gruppo Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti di Formula 1, il Circuit de Monaco da 3.337 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 2 perché le monoposto attuali effettuano solo 9 staccate al giro per circa 16,3 secondi, pari al 23 per cento della gara: 2 frenate sono della categoria High, 3 sono Medium e 4 sono Light. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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