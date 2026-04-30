Dopo più di un mese di pausa, il campionato mondiale di Formula 1 torna in pista con la quinta edizione del Gran Premio di Miami, il dodicesimo negli Stati Uniti dal 2022. La gara si svolge sulla pista della Florida, dove gli appassionati sono curiosi di scoprire i dettagli di alcune curve, come la 17, dove le vetture passano da circa 320 kmh a circa 78 kmh.

Dopo oltre un mese di stop, il Mondiale di Formula 1 riparte dalla Florida con la quinta edizione del GP di Miami, nonché il 12° GP negli Stati Uniti dal 2022 ad oggi. Il GP di Miami rappresenta un traguardo importante per Brembo, perché sarà il 900° Gran Premio di Formula 1 a vedere al via almeno una monoposto dotata di componenti frenanti della casa bergamasca: il debutto avvenne nel lontano 1975, con una fornitura di dischi in ghisa per la Ferrari. Secondo gli ingegneri del gruppo Brembo, che lavorano a stretto contatto con i team di Formula 1, il Miami International Autodrome, lungo 5,412 km, di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miami F1, i segreti della pista: in curva 17 si va da 320 a 78 km/h!

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