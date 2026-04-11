Joao Fonseca ha commentato di aver potuto fare di più nei momenti chiave della partita contro Zverev nei quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo. La sua prestazione è stata valutata come insufficiente in alcune fasi cruciali dell’incontro, che si è concluso con la sconfitta del tennista. La sfida ha visto il tennista affrontare un avversario molto competitivo nelle fasi decisive, senza riuscire a ribaltare la situazione.

Joao Fonseca si è giocato le proprie opportunità ieri nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. A 19 anni, il brasiliano si è spinto per la prima volta così avanti in un evento di questo genere, potendosi confrontare col n.3 del mondo, Alexander Zverev. Dopo aver giocato contro Jannik Sinner a Indian Wells e lo spagnolo Carlos Alcaraz a Miami, mancava il tedesco per completare il trio dei primi tre del ranking ATP. Da questo punto di vista, Fonseca ha potuto testarsi e comprendere quale sia il suo attuale livello di gioco, rapportato ai top di questo periodo. Il riscontro sulla terra rossa monegasca è stato positivo nella misura in cui il sudamericano è stato in grado di reagire alle avversità e di mettere in difficoltà il suo più esperto rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Fonseca fa autocritica: “Avrei dovuto fare meglio nei punti importanti contro Zverev”

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Joao #Fonseca, al primo test contro i top 3 del circuito nell'ultimo mese, ha perso vs #Sinner 7-6 7-6 a Indian Wells vs #Alcaraz 6-4 6-4 a Miami vs #Zverev 7-5 6-7 6-3 a Montecarlo Tanti, tantissimi segnali positivi dal brasiliano che nell'ultimo anno ha cambiat x.com