Joao Fonseca fa autocritica | Avrei dovuto fare meglio nei punti importanti contro Zverev
Joao Fonseca ha commentato di aver potuto fare di più nei momenti chiave della partita contro Zverev nei quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo. La sua prestazione è stata valutata come insufficiente in alcune fasi cruciali dell’incontro, che si è concluso con la sconfitta del tennista. La sfida ha visto il tennista affrontare un avversario molto competitivo nelle fasi decisive, senza riuscire a ribaltare la situazione.
Joao Fonseca si è giocato le proprie opportunità ieri nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. A 19 anni, il brasiliano si è spinto per la prima volta così avanti in un evento di questo genere, potendosi confrontare col n.3 del mondo, Alexander Zverev. Dopo aver giocato contro Jannik Sinner a Indian Wells e lo spagnolo Carlos Alcaraz a Miami, mancava il tedesco per completare il trio dei primi tre del ranking ATP. Da questo punto di vista, Fonseca ha potuto testarsi e comprendere quale sia il suo attuale livello di gioco, rapportato ai top di questo periodo. Il riscontro sulla terra rossa monegasca è stato positivo nella misura in cui il sudamericano è stato in grado di reagire alle avversità e di mettere in difficoltà il suo più esperto rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Joao #Fonseca, al primo test contro i top 3 del circuito nell'ultimo mese, ha perso vs #Sinner 7-6 7-6 a Indian Wells vs #Alcaraz 6-4 6-4 a Miami vs #Zverev 7-5 6-7 6-3 a Montecarlo Tanti, tantissimi segnali positivi dal brasiliano che nell'ultimo anno ha cambiat x.com