Andrea Pellegrino è stato eliminato al primo turno del Roland Garros 2026, sconfitto da Flavio Cobolli, testa di serie numero 10. Pellegrino ha dichiarato di aver disputato una buona partita, riconoscendo che Cobolli è stato superiore nei momenti chiave. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli in due set.

Si chiude al primo turno il Roland Garros 2026 di Andrea Pellegrino, sconfitto nel derby azzurro da Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 del torneo. Sulla terra rossa parigina il romano ha fatto valere maggiore continuità e solidità nei momenti chiave, imponendosi in tre set (6-4 7-6 (4) 6-3) dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Per il pugliese resta comunque un torneo significativo, impreziosito dal brillante percorso nelle qualificazioni e da una prestazione che, soprattutto nei primi due set, ha confermato la sua crescita di livello. Pellegrino ha ammesso di aver accusato inizialmente la tensione dell’esordio: “ All’inizio ero un po’ teso, ma col passare dei game mi sono sciolto e ho iniziato a giocare meglio “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Pellegrino: “Credo di aver giocato una buona partita, ma Cobolli è stato superiore nei punti importanti”

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