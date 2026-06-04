Molotov contro la casa di un giornalista | Patriciello va a incontrarlo
Un incendio doloso ha danneggiato l’abitazione di un giornalista a Enego, in provincia di Vicenza. Dopo l’attacco, il parroco di Caivano ha raggiunto il giovane cronista a Bassano del Grappa, incontrandolo e stringendogli la mano. Patriciello si è recato sul posto per esprimere solidarietà e supporto. La casa è stata colpita da un ordigno incendiario, ma non ci sono feriti.
Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, ha incontrato e abbracciato Adriano Cappellari a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo l'attentato incendiario subito dal giovane cronista vicentino nella sua abitazione di Enego (Vicenza). L'incontro pubblico si è tenuto agli impianti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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