Molotov contro la casa di un giornalista | Patriciello va a incontrarlo

Notizia in breve

Un incendio doloso ha danneggiato l’abitazione di un giornalista a Enego, in provincia di Vicenza. Dopo l’attacco, il parroco di Caivano ha raggiunto il giovane cronista a Bassano del Grappa, incontrandolo e stringendogli la mano. Patriciello si è recato sul posto per esprimere solidarietà e supporto. La casa è stata colpita da un ordigno incendiario, ma non ci sono feriti.