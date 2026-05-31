Durante la notte, sono state lanciate molotov contro l’abitazione di un giornalista italiano. Le esplosioni hanno causato incendi e hanno prodotto un forte odore di carburante. Non ci sono stati feriti, ma i danni alla proprietà sono stati significativi. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno analizzando le prove raccolte sul luogo. Nessuna persona è stata ancora identificata o arrestata.

Un boato nel cuore della notte, poi le fiamme e l’odore acre di carburante: attimi che hanno trasformato un’abitazione privata in un luogo di emergenza. A finire nel mirino è stata la casa di un cronista, con un’azione che ha assunto da subito i contorni di una grave intimidazione. L’episodio è avvenuto in provincia di Vicenza e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori. In pochi minuti la zona è stata messa in sicurezza per evitare che l’attacco potesse degenerare in conseguenze ancora più pesanti. Il bersaglio è il giornalista Adriano Cappellari, noto per la sua attività sul territorio e per servizi in aree particolarmente complesse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Attentato contro il giornalista italiano: lanciate molotov contro la sua casa

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