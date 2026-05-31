Vicenza bombe molotov contro la casa del giornalista anti-camorra Adriano Cappellari
Poco prima della mezzanotte, alcuni sconosciuti hanno lanciato una o più bombe molotov contro la casa di un giovane giornalista a Vicenza. Nessuno è rimasto ferito, ma sono state danneggiate alcune finestre e la porta d’ingresso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’attacco.
Poco prima della mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicino a don Maurizio Patricello, il parroco anticamorra di Caivano (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Bottiglie molotov contro la casa del giornalista Adriano Cappellari: esplosione nella notte a Enego, indagini in corsoNella notte, a Enego, in provincia di Vicenza, sono state lanciate alcune bottiglie molotov contro l’abitazione di un giornalista.
Leggi anche: Vicenza, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista Adriano Cappellari | Minacce anche a Meloni e don Patriciello
Caivano, bombe Molotov contro cronistaAttentato a Enego (Vicenza) contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano (Napoli) e l'attività di don Maurizio Patriciello, il prete de ... rainews.it
Bottiglie molotov contro la casa del giornalista Adriano Cappellari: esplosione nella notte a Enego, indagini in corsoAttentato nella notte a Enego: bottiglie incendiarie e bombolette di gas davanti all'abitazione del cronista che indagava su Caivano. ilfattoquotidiano.it