Vicenza bombe molotov contro la casa del giornalista anti-camorra Adriano Cappellari

Notizia in breve

Poco prima della mezzanotte, alcuni sconosciuti hanno lanciato una o più bombe molotov contro la casa di un giovane giornalista a Vicenza. Nessuno è rimasto ferito, ma sono state danneggiate alcune finestre e la porta d’ingresso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’attacco.