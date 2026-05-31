Vicenza bombe molotov contro la casa del giornalista anti-camorra Adriano Cappellari

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima della mezzanotte, alcuni sconosciuti hanno lanciato una o più bombe molotov contro la casa di un giovane giornalista a Vicenza. Nessuno è rimasto ferito, ma sono state danneggiate alcune finestre e la porta d’ingresso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’attacco.

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Poco prima della mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicino a don Maurizio Patricello, il parroco anticamorra di Caivano (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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