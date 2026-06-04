Molise | bando per 12 nuovi medici in medicina generale 2026-2029

Sono aperti i bandi per dodici medici di medicina generale nel Molise, con incarico dal 2026 al 2029. Possono candidarsi professionisti iscritti all'albo dei medici e in possesso dei requisiti richiesti. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dal bando. I dettagli sui requisiti specifici e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale.

Chi può candidarsi per uno dei dodici posti disponibili?. Quali requisiti specifici servono per partecipare al bando?. Come cambierà l'assistenza sanitaria territoriale in Molise dal 2026?. Perché la regione ha fissato il limite a dodici posizioni?.? In Breve Posti definiti secondo indicazioni Commissione salute Conferenza Regioni e Province autonome. Requisiti laurea Medicina e Chirurgia con abilitazione professionale in Italia. Ammessi cittadini italiani, UE e non comunitari secondo decreto legislativo 1652001. Obiettivo garantire continuità assistenziale territoriale nel triennio 2026-2029. Nuovi posti in medicina generale: la Giunta regionale approva il bando per il triennio 2026-2029. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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