Riforma Schillaci medicina generale camici in rivolta invocano Meloni | i rischi veri per medici e pazienti

Medici di medicina generale hanno manifestato proteste contro il ministro della Salute, opponendosi alla recente proposta di riforma. Le proteste sono state motivate da preoccupazioni riguardanti i potenziali rischi che potrebbero derivare sia per i professionisti che per i pazienti. Durante le manifestazioni, i camici bianchi hanno anche chiesto un intervento diretto della Presidenza del Consiglio per affrontare le loro istanze.

Levata di scudi dei medici di base contro la riforma Schillaci. Le sigle di categoria hanno manifestato una ferma opposizione contro la bozza di decreto formulata dal ministro della Salute, che mira a rivoluzionare la medicina generale. Un provvedimento definito “inattuabile e pericoloso” dai medici di famiglia, secondo i quali la proposta rischierebbe di privare milioni di cittadini del primo presidio sanitario sul territorio. La riforma Schillaci La riforma presentata alle Regioni dal ministro Orazio Schillaci ruota attorno all’apertura delle Case di Comunità, finanziate con 2 miliardi di risorse del Pnrr, che entro due mesi dovrebbero diventare il nuovo modello organizzativo dell’assistenza territoriale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Riforma Schillaci medicina generale, camici in rivolta invocano Meloni: i rischi veri per medici e pazienti Notizie correlate Decreto Schillaci, riforma della medicina territoriale: la rivolta dei medici di baseABBONATI A DAYITALIANEWS Il progetto del governo per riorganizzare la sanità territoriale Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto... Certificati medici, errori e responsabilità: confronto su norme e rischi per i camici bianchiCertificazione di malattia, invalidità civile e applicazione della Legge 104: un ambito delicato e complesso che chiama in causa competenze tecniche,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Salute, Arriva La Riforma Schillaci Per La Medicina Territoriale; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Sanità, la riforma Schillaci: Il nuovo Sistema sanitario nazionale deve basarsi sulla medicina territoriale. Riforma Schillaci medicina generale, camici in rivolta invocano Meloni: i rischi veri per medici e pazientiMedici di base in rivolta contro il ministro Schillaci per la riforma della medicina generale: come cambierebbe la professione con le Case di Comunità ... virgilio.it Sindacati e Ordini dei medici contro la riforma SchillaciAnche la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) boccia la bozza di riforma della medicina generale presentata ieri dal ministro della Salute alle Regioni ... ansa.it Riforma Schillaci, Pregliasco gela i sindacati: “Il vecchio modello non basta più, la svolta è inevitabile. Ecco perché” ift.tt/DUNtyEG x.com La UGL Salute esprime parere favorevole sulle linee guida della riforma della medicina territoriale presentate dal ministro Schillaci, che prevedono un nuovo assetto per i medici di famiglia tra convenzione riformata e dipendenza volontaria per rendere operati - facebook.com facebook