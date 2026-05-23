Sala Baganza da lunedì 25 maggio attivi i nuovi spazi per i medici di medicina generale nella futura Casa della Comunità

Notizia in breve

Da lunedì 25 maggio, i medici di medicina generale inizieranno a utilizzare i nuovi spazi all’interno della Casa della Comunità di Sala Baganza. La struttura è stata allestita appositamente per accogliere i professionisti e i pazienti. L’apertura delle nuove aree segna l’inizio dell’attività ufficiale presso questa sede. La Casa della Comunità sarà quindi operativa con i medici di medicina generale a partire dalla data indicata.