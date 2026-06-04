Molesta bambine davanti alla scuola | fermato uno straniero

Notizia in breve

Un uomo straniero è stato arrestato ieri mattina a Santa Cecilia, frazione di Eboli, con l’accusa di aver molestato bambine davanti a una scuola. La Polizia Municipale è intervenuta prontamente, riuscendo a fermare l’individuo prima che la situazione peggiorasse. L’episodio ha generato apprensione tra i genitori e gli abitanti della zona. La polizia ha condotto ulteriori accertamenti per verificare eventuali altri episodi e per raccogliere prove.