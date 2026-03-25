Una docente di 57 anni è stata accoltellata questa mattina davanti a una scuola di Trescore Balneario da uno studente di 13 anni. L'aggressione si è verificata all'ingresso dell'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove il ragazzo è stato subito fermato dalle forze dell'ordine. La donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni.

BERGAMO – Un’insegnante di 57 anni, Chiara Mocchi, sarebbe stata accoltellata stamani, 25 marzo 2026, davanti alla scuola, da uno studente tredicenne di terza media, immediatamente bloccato, fuori dall’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario. Dopo l’allarme l’insegnante è stata soccorsa con l’elicottero e trasportata in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. Non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono serie. E’ stata operata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il 13enne accusato dell’aggressione avrebbe colpito la professoressa al collo e all’addome. Sull’episodio i carabinieri hanno spiegato che “si è trattato di un gesto isolato”, che non risultano altre persone coinvolte e che “il movente non è riconducibile a finalità terroristiche”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni davanti alla scuola. Ricoverata in gravi condizioni

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