Un'auto ha investito diversi passanti in via Emilia Centro, nel centro di Modena, prima di fermarsi contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Dopo l'incidente, l'automobilista ha scavalcato alcuni pedoni e ha aggredito con un coltello alcune persone presenti sul luogo. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato uno straniero ritenuto responsabile dell'intera vicenda. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sugli eventi.

Un'auto proveniente da Largo Garibaldi si è scagliata a tutta velocità contro un gruppo di pedoni in pieno centro a Modena, in via Emilia Centro, finendo poi la propria corsa di 200 metri contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Diversi i feriti che sono stati travolti dal mezzo, sul luogo sono intervenute le forze dell'Ordine. Secondo prime ricostruzioni, l'uomo a bordo era un cittadino straniero in forte stato di alterazione che, una volta sceso dall'auto, ha cercato di allontanarsi venendo però subito circondato da diversi cittadini. A quel punto avrebbe estratto un coltello e ferito almeno uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato e consegnato alle Forze dell'Ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, travolge i passanti con l'auto e poi li accoltella. Fermato uno straniero

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