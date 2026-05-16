Il calciatore ha ricevuto e indossato oggi il dispositivo di protezione durante l’allenamento di rifinitura, partecipando quindi alla sessione con il gruppo. Successivamente, i medici hanno dato l’ok alla sua presenza in campo, consentendo la convocazione per la prossima partita. La maschera protettiva è stata consegnata questa mattina, e il giocatore ha completato l’allenamento senza problemi. La sua presenza tra i convocati è ora ufficiale.

Trattandosi di uno con la sua popolarità, c'è da scommetterci che farà tendenza. Ma soprattutto, Luka Modric che si trasforma nell'uomo mascherato potrebbe essere di ottimo auspicio per un Milan che mai come in questo momento ha bisogno di super eroi. Ad ogni modo, il miracolo s'è compiuto: in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia - dopo l'intervento chirurgico del 27 aprile allo zigomo sinistro la prognosi ufficiale viaggiava sulle 6-8 settimane: la faccenda si è risolta in tre scarse -, Luka torna nell'elenco dei convocati di Allegri. E lo fa proprio nel massimo momento del bisogno, nella prima di due partite dove non esiste altra opzione all'infuori della vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric, la maschera è ok e arriva il via libera medico: Luka convocato per Genova

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