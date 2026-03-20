Un video mostra Luka Modric che consegna il suo Pallone d'Oro a Casa Milan, dove sarà visibile ai tifosi. La scena si svolge all’interno della sede del club rossonero, con il giocatore che entra con il premio in mano e lo pone in vista. L’evento è rivolto ai sostenitori del Milan, che potranno ammirare il riconoscimento durante le prossime esposizioni.

Nel video del Milan, Luka Modric porta il suo Pallone d'Oro presso Casa Milan, dove sarà esposto per i tifosi. "Un piccolo gesto per ringraziare la società e i supporters per tutto l'amore che mi hanno dimostrato" parla così Luka Modric che ha 'portato' il suo 'Pallone d'Oro' a Casa Milan. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, che onore: Luka Modric ‘porta’ il suo ‘Pallone d’Oro’

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