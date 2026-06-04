Modifiche alla viabilità e divieti per il Torino Pride 2026 | cosa cambia in centro città

Da torinotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno, il corteo del Torino Pride 2026 si svolgerà nel centro città, con raduno previsto in corso Massimo d’Azeglio tra corso Vittorio Emanuele II e corso Marconi alle 15. Sono previste modifiche alla viabilità e divieti di sosta nelle zone interessate. La manifestazione proseguirà lungo il percorso ufficiale, coinvolgendo diverse strade centrali, con restrizioni temporanee per garantire la sicurezza dei partecipanti.

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Sabato 6 giugno il corteo del Torino Pride 2026 vedrà i partecipanti radunarsi in corso Massimo d’Azeglio, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Marconi, da dove alle 15.30 circa partiranno per percorrere corso Vittorio Emanuele II, corso Galileo Ferraris, via Cernaia, via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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