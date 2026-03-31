Processioni della Via Crucis modifiche alla viabilità in tre zone della città | ecco cosa cambia

Il Comune di Messina ha annunciato modifiche alla viabilità in tre zone della città per consentire lo svolgimento di altrettante processioni della Via Crucis. Le deviazioni e le restrizioni temporanee saranno in vigore venerdì 3 aprile 2026, in occasione degli eventi religiosi itineranti programmati in diverse aree del territorio comunale. Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha disposto i provvedimenti necessari per l’occasione.

Provvedimenti temporanei al traffico per consentire lo svolgimento dei cortei religiosi a Larderia, Santa Margherita Marina e Giostra. Garantiti i mezzi di emergenza Le misure prevedono l’interdizione temporanea al transito veicolare lungo le strade interessate dal passaggio dei cortei religiosi, limitatamente alla durata delle processioni. La gestione della sicurezza sarà assicurata dalle Forze dell’Ordine, con il supporto di personale incaricato a cura e spese delle parrocchie organizzatrici. La processione avrà inizio alle ore 18.30 dalla Chiesa di San Giovanni e si snoderà lungo contrada Murazzo, via Croce, via Comunale Larderia (in direzione valle e successivamente monte), via Franchino e via Montegallo, con rientro previsto in chiesa alle ore 20. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Processioni della Via Crucis, modifiche alla viabilità in tre zone della città: ecco cosa cambia Articoli correlati Lavori alla rete elettrica e fognaria in varie zone della città: le modifiche alla viabilitàDal 24 febbraio e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento da parte di Acque dalle ore 8. Cantiere in piazza della Repubblica, ecco le modifiche alla viabilità: come cambia la circolazione stradaleANCONA - I lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica rendono necessaria una riorganizzazione temporanea della viabilità nell’area... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Domenica delle Palme, linee bus deviate per le processioni; Penisola sorrentina, il passo lento degli incappucciati: ecco tutte le processioni della Settimana Santa 2026; Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della Passione; C'è maltempo, modifiche alla Via Crucis con l'arcivescovo Lorefice a Borgo Nuovo. Processioni della Via Crucis a Messina, la viabilità in città | INFOIl Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana del comune di Messina, ha adottato specifici provvedimenti viabili in occasione dello svolgimento di tre processioni della Via Crucis iti ... strettoweb.com Scopri il programma completo della Settimana Santa a Canicattini Bagni: processioni, “U Lamientu”, “Via Crucis vivente” e la tradizionale “Paci Paci” della Domenica di Pasqua #SettimanaSantaCanicattiniBagni - facebook.com facebook