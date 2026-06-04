Modena | rapinatori di 13 14 e 17 anni in minimarket Negozianti feriti a bottigliate

Tre giovani, di 13, 14 e 17 anni, hanno rapinato un minimarket a Modena. Durante il tentativo di furto, alcuni negozianti sono stati colpiti con bottiglie. Uno di loro ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Non sono stati riportati altri danni o feriti. La polizia ha intervenuto sul posto, avviando le indagini.

Nella serata del 29 maggio scorso, un tentativo di furto si è trasformato in una violenta aggressione all’interno di un minimarket di Modena. Tre giovanissimi sono stati sorpresi dai titolari del negozio mentre cercavano di sottrarre della merce, nascondendola furtivamente tra i vestiti. Scoperti in flagrante, i ragazzi hanno reagito con estrema violenza, scagliandosi fisicamente contro i due negozianti nel tentativo di garantirsi la fuga. La situazione è ulteriormente degenerata pochi minuti dopo, assumendo contorni ancora più gravi. Invece di far perdere le proprie tracce, i tre minorenni si sono ripresentati davanti all’esercizio commerciale con un evidente atteggiamento di sfida. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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