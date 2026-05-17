Feriti a Modena il bollettino medico di domenica 17 maggio | video

Domenica 17 maggio, a Modena, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un gruppo di persone. Otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro in condizioni gravi. Tra i feriti ci sono una coppia di coniugi che sono stati ricoverati in ospedale. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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