Feriti a Modena il bollettino medico di domenica 17 maggio | video

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, a Modena, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e un gruppo di persone. Otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro in condizioni gravi. Tra i feriti ci sono una coppia di coniugi che sono stati ricoverati in ospedale. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

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Auto sulla folla. Il bilancio è di 8 feriti, 4 sono gravi: una coppia di coniugi ricoverati a Bologna (la donna lotta tra la vita e la morte) e due turiste, una donna tedesca e una polacca   . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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