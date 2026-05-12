La moda rappresenta in Italia circa il 5% del PIL, con un valore aggiunto di 75 miliardi di euro e oltre 1,2 milioni di persone impiegate in settori come manifattura, artigianato, logistica, retail ed export. Recentemente, il gruppo di moda ha avviato una riorganizzazione che coinvolge il rilancio di alcune sue linee e la gestione di esuberi, in particolare legati a marchi come McQueen. Questi interventi si inseriscono in un quadro di cambiamenti strategici più ampi.

L a moda non è solo sfilate, campagne e borse desiderabili. In Italia è un sistema che contribuisce per circa il 5% al PIL nazionale, genera 75 miliardi di euro di valore aggiunto, impiega oltre 1,2 milioni di addetti e muove una filiera fatta di manifattura, artigianato, logistica, retail e export. Per questo, quando un grande gruppo del lusso cambia rotta, le conseguenze non restano chiuse nei consigli d’amministrazione o nelle presentazioni agli investitori. È quello che sta accadendo in queste settimane da Kering, il colosso francese proprietario, tra gli altri, di Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Brioni e Alexander McQueen.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dentro la riorganizzazione di Kering: dal rilancio di Gucci agli esuberi McQueen

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