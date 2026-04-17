Unilever trovato l’accordo sui 49 esuberi | evitati i licenziamenti

In un accordo raggiunto tra le parti, alla sede di Casalpusterlengo di Unilever sono stati definiti i 49 esuberi su un totale di 110 dipendenti. La soluzione prevede che nessuno dei lavoratori venga licenziato, pur mantenendo la riduzione del personale prevista. La trattativa si è conclusa con un’intesa che evita il licenziamento dei dipendenti interessati, confermando l’accordo tra azienda e rappresentanti sindacali.

Casalpusterlengo (Lodi), 17 aprile 2026 – Quarantanove esuberi su 110 dipendenti alla Unilever di Casalpusterlengo, ma senza licenziamenti. Dopo settimane di tensione e diversi tavoli di confronto, il sito produttivo di detersivi del Basso Lodigiano vede ora uno spiraglio positivo: nella giornata di ieri è stato infatti raggiunto un accordo sindacale che riduce l’impatto occupazionale e individua soluzioni alternative ai tagli inizialmente annunciati. La bufera . Il sito era finito al centro della bufera lo scorso 5 marzo 2026, quando la multinazionale aveva comunicato l’intenzione di avviare la procedura di esubero per 49 lavoratori su 110 del settore sviluppo e ricerca.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Unilever, trovato l’accordo sui 49 esuberi: evitati i licenziamenti Notizie correlate Esuberi Unilever, spiragli di luce. Obiettivo “zero licenziamenti“: "Uscite anticipate e ricollocazioni"Fumata grigia, tendente al bianco, al termine del primo serrato confronto svoltosi ieri mattina tra sindacati di categoria, Rsu e vertici della... Ornago salva Hydro: accordo in Regione, 2 licenziamenti evitatiHydro Extrusion, svolta in Regione: la speranza per i lavoratori di Ornago e il tavolo nazionale aperto Una prospettiva di continuità produttiva si...