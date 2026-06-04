Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Verona

Da orizzontescuola.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202627. È stato aggiornato anche il dato relativo a Verona. Sono disponibili i dettagli sui posti disponibili per ciascuna provincia, che saranno resi noti attraverso i pubblici elenchi ufficiali. La pubblicazione riguarda le assegnazioni e i trasferimenti del personale ATA.

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Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE Educare all’umano nell’era dell’Intelligenza Artificiale: il nuovo percorso Eurosofia tra innovazione, emozioni e consapevolezza 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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