Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Novara
Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità ATA per l'anno scolastico 202627. Sono stati resi noti i posti disponibili per provincia, inclusa Novara. La pubblicazione riguarda la distribuzione delle posizioni per il personale ATA che intende trasferirsi o chiedere mobilità tra le scuole. La data segna il termine per conoscere le assegnazioni e le eventuali modifiche alle richieste.
Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. La scuola dice no per privacy, ma il TAR: “Glieli deve dare, prevale il diritto a difendersi” Ai supplenti scuola le ferie vanno pagate: non a Natale, Pasqua, Carnevale, sì invece tra fine lezioni e 30 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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