Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Novara

Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità ATA per l'anno scolastico 202627. Sono stati resi noti i posti disponibili per provincia, inclusa Novara. La pubblicazione riguarda la distribuzione delle posizioni per il personale ATA che intende trasferirsi o chiedere mobilità tra le scuole. La data segna il termine per conoscere le assegnazioni e le eventuali modifiche alle richieste.

Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. La scuola dice no per privacy, ma il TAR: “Glieli deve dare, prevale il diritto a difendersi” Ai supplenti scuola le ferie vanno pagate: non a Natale, Pasqua, Carnevale, sì invece tra fine lezioni e 30 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mobilità 2026, tutte le risposte sulla presentazione dellistanza

Notizie e thread social correlati

Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Bari]Gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27 saranno pubblicati il 12 giugno.

Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Palermo]Il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27.

Temi più discussi: Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Teramo]; Quando escono i trasferimenti 2026? Ecco le date per personale docente, educativo, ATA e insegnanti di religione; Mobilità Docenti 2026, POSTI DISPONIBILI per i trasferimenti. Gli esiti verranno pubblicati il 29 Maggio. Ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici Regionali (IN AGGIORNAMENTO); Mobilità ATA 2026/27: pubblicazione degli esiti il 12 giugno, disponibili i posti vacanti per provincia.

Trasferimenti del personale della scuola 2026: ecco il calendario degli esiti per docenti, ATA, personale educativo e insegnanti di religione cattolica. #Mobilita x.com

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, dopo via libera alla deroga genitori over 65: quale la tempistica per le domandeSi è in attesa degli esiti della mobilità docenti 2026/27: il prossimo venerdì 29 maggio gli Uffici Scolastici pubblicheranno tutti i movimenti. Nel frattempo, però, molti insegnanti già aspettano le ... orizzontescuola.it

Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno [AGGIORNATO con Forlì Cesena, Frosinone, Vibo Valentia, Oristano]Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2026/27 il prossimo 12 giugno. orizzontescuola.it