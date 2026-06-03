Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Savona
Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202627. Sono stati resi noti i posti disponibili per provincia, inclusa quella di Savona. L’elenco mostra le assegnazioni e le disponibilità di posti per ciascuna area, aggiornato con le nuove informazioni relative a Savona.
Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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