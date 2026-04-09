Stipendi da fame e affitti alle stelle | i docenti italiani nuovi poveri in una scuola a due velocità L’appello del CNDDU

Un nuovo rapporto pubblicato dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani evidenzia come molti insegnanti in Italia siano costretti a vivere con salari troppo bassi rispetto ai costi degli affitti e alle spese quotidiane. La situazione mette in luce una disparità crescente nel sistema scolastico, dove alcuni docenti affrontano difficoltà economiche significative. L’appello del coordinamento riguarda la necessità di intervenire per migliorare le condizioni salariali del personale docente.

L’ultimo report del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia un allarme che non può più essere ignorato: in Italia, lo stipendio di un insegnante non è più sufficiente a garantire una vita dignitosa. Il divario tra le retribuzioni del personale scolastico e il costo della vita ha ormai assunto i contorni di un’emergenza sociale, che colpisce in modo spietato e differenziato tutto il Paese, scavando un solco profondo tra Nord e Sud e relegando migliaia di professionisti dell’istruzione in una condizione di povertà professionale. L'articolo Stipendi da fame e affitti alle stelle: i docenti italiani, nuovi poveri in una scuola a due velocità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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