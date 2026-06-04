Mistero in Turchia | 20 miliardi appaiono sul conto di un cittadino

In Turchia, un cittadino ha scoperto di avere circa 20 miliardi di lire sul proprio conto bancario. La somma, molto superiore ai saldi abituali, è stata generata da un errore tecnico che ha moltiplicato il saldo di un trilione di lire. La banca ha confermato che il bonifico, che ha portato alla variazione, non è stato autorizzato dal titolare del conto né da un'operazione da parte sua. La provenienza del bonifico rimane sconosciuta.

Come ha fatto un errore tecnico a generare un trilione di lire?. Chi ha inviato il bonifico misterioso che ha sbalordito la banca?. Perché l'intelligence finanziaria turca ha dovuto intervenire sul conto?. Cosa permetterebbe di fare una somma capace di fondare uno Stato?.? In Breve L'anomalia riguarda un saldo di un trilione di lire turche visualizzato a Van.. L'intelligence finanziaria Masak indaga sulla provenienza di un bonifico ignoto.. L'errore tecnico è legato all'uso di una carta di credito specifica.. Simulazioni IA ipotizzano la fondazione di uno Stato per 300.000 abitanti.. L’enigma dei 20 miliardi di dollari sul conto di un cittadino turco: l’anomalia finanziaria che ha sconcertato la banca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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