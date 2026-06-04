Alessandro Birindelli non è più l'allenatore della Pianese, con l'annuncio ufficiale arrivato ieri pomeriggio. La separazione era stata anticipata da numerose indiscrezioni nelle settimane precedenti. Sul possibile successore si susseguono diverse ipotesi, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale. La decisione riguarda la squadra di calcio che milita in una delle categorie inferiori. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della separazione o sui piani futuri.

Alessandro Birindelli (foto) non è più l’allenatore della Pianese. Una notizia attesa, viste anche le tante indiscrezioni che hanno anticipato la separazione ufficiale tra le parti, arrivata ieri pomeriggio. "La Pianese comunica di aver risolto consensualmente il contratto con mister Alessandro Birindelli, che pertanto non proseguirà il proprio percorso sulla panchina bianconera – si legge nella nota del club –. La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della stagione appena conclusa, augurandogli le migliori soddisfazioni sia sul piano personale che professionale. La Pianese è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore, il cui nome sarà reso noto nei prossimi giorni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mister Birindelli dice addio alla Pianese. Valzer di nomi sul possibile successore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Il valzer delle panchine!”. Conte dice addio al Napoli e succede di tutto: terremoto in Serie AIl campionato si è appena concluso, ma il mercato degli allenatori in Serie A è già in pieno fermento.

La Pianese ci prova a casa Ternana. Birindelli: "Ce la giochiamo alla pari"La Pianese si prepara a sfidare la Ternana in trasferta, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività in vista dei playoff.

Argomenti più discussi: Pianese, risoluzione consensuale con il tecnico Alessandro Birindelli; Serie C Mister Birindelli sempre più vicino al Novara; Bigica Pianese, il mister della Primavera del Sassuolo può essere l'erede di Birindelli; Pianese, conferme dopo le voci: risolto il contratto con Birindelli.

Interviste. Mister Birindelli: Passo ulteriore verso la salvezzaUn pareggio, quello centrato dalla Pianese a Carpi, che l’allenatore bianconero, Alessandro Birindelli si tiene stretto. Dopo il gol subito ho visto una reazione importante – dice –. Ho effettuato ... lanazione.it