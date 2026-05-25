Il campionato si è appena concluso, ma il mercato degli allenatori in Serie A è già in pieno fermento. Dopo l'addio di un tecnico al Napoli, si sono verificati numerosi cambi di panchina. Le società stanno annunciando le nuove nomine e le sostituzioni degli allenatori, in un susseguirsi rapido di annunci ufficiali. La fase di transizione sta coinvolgendo diverse squadre, con movimenti che si susseguono senza sosta.

Il campionato si è appena concluso ma il calcio italiano è già entrato nella fase più frenetica della stagione: quella del mercato degli allenatori. Un intreccio di contatti, ipotesi e trattative che coinvolge panchine di vertice, club in ricostruzione e la stessa Nazionale italiana, ancora alla ricerca di una nuova guida stabile. A dare il via al movimento è stato l’addio di Antonio Conte al Napoli, evento che ha immediatamente riaperto scenari su più livelli, compreso quello della panchina azzurra. Sullo sfondo resta infatti il possibile ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico dell’Italia, con l’ipotesi di dimissioni dall’Al-Sadd per liberarsi contrattualmente e rientrare nel giro azzurro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il valzer delle panchine!”. Conte dice addio al Napoli e succede di tutto: terremoto in Serie A

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La scelta di Conte può scatenare il valzer delle panchine in Serie ALa decisione di un allenatore di grande rilievo nel calcio italiano potrebbe influenzare diversi club del massimo campionato nazionale.

Temi più discussi: Serie A, il valzer delle panchine: Conte ai saluti. Allegri lo sfida in azzurro e in Nazionale; Conte verso l'addio, dopo il Napoli la Nazionale: parte il valzer delle panchine in Serie A; Conte, Allegri, Spalletti e Sarri: tutte le pedine del valzer delle panchine; Conte lascia il Napoli e si prenota l'Italia: l'effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziato.

Serie A, è già partito il valzer delle panchine: chi va e chi resta da Conte ad Allegri, Spalletti e Sarri ift.tt/KetJ8Op x.com

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