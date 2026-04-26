La Pianese si prepara a sfidare la Ternana in trasferta, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività in vista dei playoff. Dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo, la squadra di Birindelli punta a disputare un incontro equilibrato, come dichiarato dall’allenatore stesso. I biancorossi cercano di ottenere un risultato positivo per regalare ai propri tifosi un playoff al Comunale.

Vuole scrivere un’altra pagina di storia, la Pianese: raggiunta la salvezza con largo anticipo e assicuratisi già i play-off, la squadra di Birindelli (nella foto) vuole regalare ai suoi tifosi la gioia di giocare al Comunale il primo turno degli spareggi. Per riuscirci oggi dovrà vincere: un successo al Liberati di Terni garantirebbe alle zebrette come minimo il settimo posto, indipendentemente dai risultati degli altri. "Sappiamo quanto sia importante per noi, per la società e per la nostra gente – dice il tecnico bianconero, Alessandro Birindelli –. Di fronte avremo un avversario importante come la Ternana, che vorrà fare lo stesso e metterà in campo tutte le energie possibili".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pianese ci prova a casa Ternana. Birindelli: "Ce la giochiamo alla pari"

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