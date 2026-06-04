Asia Frison ha raggiunto la finale di Miss Grand Italy 2026 a Torino. Tra le partecipanti c’erano altre due donne della Valle d’Aosta che hanno sfilato nella stessa competizione. Frison ha ottenuto 35 titoli in vari concorsi di bellezza prima di arrivare alla finale. La manifestazione si è svolta nella città piemontese, coinvolgendo diverse concorrenti provenienti da varie regioni.

Chi sono le altre due valdostane che hanno sfilato a Torino?. Come ha fatto Asia Frison a collezionare ben 35 titoli?. Quale ruolo ha svolto Daniela Jimenez nella preparazione delle finaliste?. Dove si terrà la grande finale nazionale a settembre?.? In Breve Asia Frison vanta un palmarès di 35 titoli interregionali già conquistati.. Ana Spataru e Valentina Pellicanò hanno partecipato alla sfilata torinese.. Veronica Gavotto ha vinto la corona della tappa, superando Eleonora Bertoncin.. Beppe Berlier e Daniela Jimenez hanno coordinato la preparazione tecnica delle modelle.. Asia Frison conquista il pass per la finale di Miss Grand International Italy 2026 a Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Ameve.eu - Miss Grand Italy 2026: Asia Frison vola in finale a Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Miss Grand Thailand 2026 | Grand Final

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Miss Italia 2026, l'avianese Clara Dal Molin vola in finale dal Biker Fest

Miss Italia, Lucrezia Nardi è Miss Le Torri 2026Nella serata al Club Le Palme di Roma si è svolta la prima selezione ufficiale di Miss Italia 2026.

Argomenti più discussi: Successo per le selezioni del concorso Miss Grand International Italy Umbria; La seconda classificata al concorso di Miss Grand non poteva permettersi di assumere una truccatrice.; Anna Lazzaretti a Gallipoli sogna la corona di Miss Mondo Italia; Miss Italia riparte dal Valentino.

Festival di Cannes 2026: 'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro; 'Minotauro' vince il Grand Prix; Los Javis e Pawe? Pawlikowski vincono il miglior regista; Emmanuel Macchia e Valentin Campagne vincono il miglior attore; e Virginie Efira e Tao Okamoto reddit