Miss Italia 2026 l' avianese Clara Dal Molin vola in finale dal Biker Fest

Da pordenonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Clara Dal Molin, 24 anni di Aviano, è stata ammessa all’assegnazionedei vari titoli regionali ed alla finale di "Miss Friuli Venezia Giulia" in programma al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.Chi è Clara Dal Molin e il successo del Biker FestClara Dal. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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