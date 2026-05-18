Miss Italia 2026 l' avianese Clara Dal Molin vola in finale dal Biker Fest
Clara Dal Molin, 24 anni di Aviano, è stata ammessa all’assegnazionedei vari titoli regionali ed alla finale di "Miss Friuli Venezia Giulia" in programma al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.Chi è Clara Dal Molin e il successo del Biker FestClara Dal. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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