Un nuovo food truck chiamato 'pizzotto' è stato inaugurato a Mirabilandia, con l’obiettivo di offrire un punto di ristoro accessibile a tutti. Il veicolo si propone come spazio di incontro e socializzazione, puntando anche su un impegno sociale. La presenza del truck è stata comunicata tramite comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli su attività o collaborazioni specifiche. L’apertura mira a coinvolgere visitatori e comunità locali in un’area dedicata alla convivialità.

Ravenna, 4 giu. (Adnkronos) - Un food truck come luogo di incontro, accessibile a tutti e capace di creare relazioni. È questa la scelta di Mirabilandia, che inaugura all'interno del Parco il nuovo progetto firmato Italy & Italy, riportando in vita “Pizzotto”, storico formato di pizza da passeggio nato a Rimini negli anni '80. Più che un semplice nuovo punto ristoro, l'iniziativa nasce con un forte valore sociale: Mirabilandia ha scelto il format del food truck come simbolo di convivialità, semplicità e inclusione, in linea con la volontà di rendere l'esperienza del Parco sempre più aperta, informale e accessibile a pubblici diversi. Il progetto Italy & Italy affonda le sue radici nel 1983, quando un gruppo di giovani professionisti romagnoli diede vita a un'idea innovativa di ristorazione veloce italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, arriva 'pizzotto', il food truck che unisce gusto e impegno sociale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rurabilandia: il progetto sociale punta al lavoro con il Food TruckLa Fondazione Amadori ETS ha annunciato di aver confermato il sostegno finanziario per Rurabilandia anche per l’anno 2026.

Arriva il Buffalo Music Festival a Noale con food truck, concerti e birra tedescaA Noale torna il Buffalo Music Festival, un appuntamento che si svolgerà dal 7 al 10 maggio 2026 nei giardini di via Gagliardi.