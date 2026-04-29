La Fondazione Amadori ETS ha annunciato di aver confermato il sostegno finanziario per Rurabilandia anche per l’anno 2026. La decisione riguarda il progetto sociale che prevede l’utilizzo di un food truck come parte delle attività. Rurabilandia è un’iniziativa che si occupa di programmi sociali e di formazione, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo iniziative nel settore alimentare.

? Cosa sapere La Fondazione Amadori ETS conferma il sostegno finanziario a Rurabilandia per l'anno 2026.. Il progetto della ASP 2 di Teramo punta all'inclusione lavorativa tramite un Food Truck.. La Fondazione Amadori ETS ha confermato il proprio legame strategico con Rurabilandia per l’anno 2026, garantendo la continuità finanziaria necessaria alla fattoria sociale e didattica gestita dalla ASP 2 di Teramo. Questa decisione arriva dopo un periodo di trasformazione profonda iniziato nel 2025, quando il sostegno ricevuto ha permesso alle attività del Centro Diurno di evolversi radicalmente. Quelli che erano semplici laboratori si sono trasformati in veri e propri percorsi per acquisire competenze tecniche, portando i beneficiari a sviluppare una maggiore autonomia, senso di responsabilità e capacità di relazionarsi con gli altri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rurabilandia: il progetto sociale punta al lavoro con il Food Truck

Notizie correlate

Messina punta sull’economia sociale: al via il progetto “Colapesce” per creare imprese e lavoro inclusivoA Palazzo Zanca presentata l'iniziativa, su cui l'amministrazione ha scelto di puntare per far crescere ulteriormente la città “Oggi è una giornata...

Arriva il Buffalo Music Festival a Noale con food truck, concerti e birra tedescaTorna a Noale il Buffalo Music Festival, un evento dedicato allo street food internazionale e alla musica dal vivo, in programma dal 7 al 10 maggio...

Contenuti e approfondimenti

Autismo, Edison Energia acquista un food truck per il progetto PizzAutoBusIl progetto PizzAutoBus, condotto da PizzAut, ha trovato un nuovo partner. Si tratta di Edison Energia, che ha deciso di sostenere l’iniziativa e acquistare un food truck per promuovere l’inclusione ... vita.it

Edison Energia al fianco di PizzAutoBus: un food truck per l’inclusione socialeEdison Energia conferma il suo impegno a favore dell’inclusione sociale sostenendo il progetto PizzAutoBus, un food truck pensato per promuovere opportunità lavorative per le persone autistiche. affaritaliani.it