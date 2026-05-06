Arriva il Buffalo Music Festival a Noale con food truck concerti e birra tedesca

A Noale torna il Buffalo Music Festival, un appuntamento che si svolgerà dal 7 al 10 maggio 2026 nei giardini di via Gagliardi. L’evento prevede la presenza di food truck con street food internazionale, concerti dal vivo e birra tedesca. La manifestazione si svolge in una location all’aperto e coinvolgerà diverse realtà del settore gastronomico e musicale.

Torna a Noale il Buffalo Music Festival, un evento dedicato allo street food internazionale e alla musica dal vivo, in programma dal 7 al 10 maggio 2026 presso i giardini di via Gagliardi. Per quattro giorni la città si trasformerà in un punto di ritrovo per gli amanti del cibo e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Arriva il Buffalo Music Festival a Noale con food truck, concerti e birra tedesca; Noale diventa un villaggio in stile americano con il Buffalo Music & Food Festival: street food, musica live e raduni di motori; Rurabilandia | il progetto sociale punta al lavoro con il Food Truck. Street food e musica, arriva il Buffalo FestivalCopparo si veste a festa ancora una volta, grazie alle innumerevoli iniziative che attraggono una folla di visitatori. Da oggi a domenica, in piazza del Popolo a Copparo approda il Buffalo Food ... ilrestodelcarlino.it ' (Ve) - Giardini di Via Gagliardi Buffalo Street Food & Music Festival ____________________________________ – Winter Tour https://www.instagram.com/90wonde - facebook.com facebook