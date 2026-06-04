La nuova moda dei video dei bambini: quando la rete diventa un palcoscenico che non hanno scelto. Sta diventando una tendenza sempre più diffusa: pubblicare video di bambini impegnati in attività quotidiane, performance improvvisate, momenti di vita familiare. Una moda che, negli ultimi mesi, si è estesa anche ai bambini e ai ragazzi con disabilità, trasformati in contenuti virali, spesso senza che nessuno si chieda davvero quale sia il confine tra condivisione e strumentalizzazione. Il punto non è demonizzare i social, né negare il valore di racconti autentici che possono sensibilizzare o informare. Il punto è un altro, più semplice e più scomodo: i bambini non hanno scelto di essere lì. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Minori in rete, è giusto esporre la loro vita sui social?

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