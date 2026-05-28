A Treviso è stata creata una rete dedicata alla protezione dei minori sui social media. La iniziativa mira a fornire supporto ai genitori nella gestione dell’uso quotidiano delle piattaforme digitali da parte dei figli. Viene evidenziato il rischio di esposizione precoce a tecnologie online, che può comportare problemi di sicurezza e privacy per i minori. La rete intende offrire strumenti e informazioni per tutelare i giovani utenti.

? Domande chiave Come possono i genitori gestire l'uso quotidiano dei social dai figli?. Quali rischi reali corrono i ragazzi esposti a una tecnologia precoce?. Perché il Veneto valuta di alzare il limite d'età ai 16 anni?. Come può la rete territoriale proteggere i minori dai pericoli digitali?.? In Breve Il 95% dei ragazzi tra 11 e 17 anni usa i social ogni giorno.. Incontri strategici a Treviso il 5, 19 e 3 settembre presso il Centro Famiglia.. Alberto Stefani parteciperà al tavolo istituzionale previsto per il 19 settembre.. 14 Patti Digitali sono già attivi nel territorio della Marca.. Il Centro della Famiglia di Treviso organizza una serie di incontri strategici a partire dal 5 settembre per affrontare l’emergenza digitale che colpisce i minori, coinvolgendo politica e scuola in una rete di protezione territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza social: a Treviso nasce la rete per proteggere i minori

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