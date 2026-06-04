Nel porto di Brindisi si svolge la 40esima edizione della Regata internazionale, con molte barche a vela pronte a partire. Nel frattempo, il porto si sta riempiendo di imbarcazioni, creando un’atmosfera vivace e movimentata. Sono previste anche minicrociere verso il Castello, con i turisti e i visitatori che si spostano tra le diverse attrazioni. La manifestazione attira partecipanti e spettatori, contribuendo all’afflusso di persone nell’area portuale.

Mentre il porto si trasforma nel salotto più bello di Brindisi riempiendosi di barche a vela in attesa della partenza della 40esima edizione della Regata internazionale Brindisi-Corfù, il lungomare Regina Margherita si anima di iniziative culturali. Alla Casa del Turista è possibile ripercorrere la lunga storia della Regata nella mostra allestita con materiali di repertorio, foto, video e divise che testimoniano il percorso, anno dopo anno, di una manifestazione che dà lustro alla città. L’esposizione E' visitabile fino a sabato 6 giugno dalle ore 10 alle 22.30. Era il lontano 1986 quando la Regata muoveva i primi passi come competizione rivolta alle imbarcazioni brindisine e in poco tempo è diventata un ponte d’incontro fra i vari popoli che si affacciano sull’Adriatico e lo Ionio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Minicrociere sino al Castello per la Brindisi Corfù

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